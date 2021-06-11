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Son dakika haberi Sanayi üretimi yıllık yükseldi, aylık azaldış

Sanayi üretimi nisan 2021 döneminde yıllık yüzde 66,0 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı. Aylık bazda ise sanayi üretimi nisan 2021'de yüzde 0.9 düştü, beklentiler aylık 0.5 düzeyinde düşüştü

Son dakika haberi Sanayi üretiminde hızlı yükseliş
HABERTURK.COM

Sanayi üretimi nisan 2021 döneminde yıllık yüzde 66,0 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

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