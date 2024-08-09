Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.113,66 %0,15
        DOLAR 33,5833 %0,20
        EURO 36,7260 %0,27
        GRAM ALTIN 2.617,18 %0,22
        FAİZ 43,07 %0,47
        GÜMÜŞ GRAM 29,78 %0,41
        BITCOIN 60.889,00 %2,27
        GBP/TRY 42,9186 %0,29
        EUR/USD 1,0921 %0,02
        BRENT 79,06 %-0,13
        ÇEYREK ALTIN 4.279,09 %0,22
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretiminde düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Sanayi üretiminde düşüş

        TÜİK verilerine göre; haziranda sanayi üretimi yıllık yüzde 4,7 azaldı, aylık daralma ise yüzde 2,1 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 10:04 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi üretiminde düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK, haziran ayına dair sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 4,7 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 15,2 arttı.

        Sanayi üretimi aylık yüzde 2,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox