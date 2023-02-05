Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 5 Şubat 2023 Şans Topu numaraları tıkla, öğren! Şans Topu büyük ikramiye ne kadar çıktı?
ABONE OL

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Sorgulama ekranı...

5 Şubat 2023 Şans Topu çekilişi için beklenen gün gelip çatmıştı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce vatandaşımızın zenginlik umuduyla şansını denediği çekiliş ile ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, günün Şans Topu çekiliş sonuçlarının ayrıntıları...

Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 5 Şubat 2023 Şans Topu numaraları tıkla, öğren! Şans Topu büyük ikramiye ne kadar çıktı?
HABERTURK.COM

Şans Topu'nda haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraların saat kaçta açıklandığı ve büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, 5 Şubat 2023 Pazar gününün Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar...

5 ŞUBAT 2023 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

18 - 19 - 22 - 32 - 33 + 7

ŞANS TOPU BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR 5 ŞUBAT 2023?

Şans Topu'nda günün büyük ikramiyesi 227 bin lira olarak açıklandı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emekli olmasına rağmen güvercinlere bakmak için iş yerini kapatmıyor
YAŞAM Her şey onlar için
Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar
YAŞAM Karlı havada nasıl araba kullanılır?
Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!
YAŞAM Ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!
ChatGPT nedir, nasıl kullanılır?
YAŞAM Yapay zekaya gerçek sorular
Yolda gördüğümüz TIR işaretinin anlamı ne? Cevap sizi çok şaşırtacak!
YAŞAM Yolda gördüğümüz TIR işaretinin anlamı ne?
Ünlü çizgi filmlerin üzücü gerçek hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?
YAŞAM Ünlü çizgi filmlerin üzücü gerçek hikayeleri!
Su ve buz renksiz olmasına karşın kar neden beyazdır?
YAŞAM Su ve buz renksiz olmasına karşın kar neden beyazdır? ...
Evde giyilen ayakkabı dışarıdan gelen birçok mikrobu eve taşıyor
YAŞAM Evde giyilen ayakkabı mikropları davet ediyor
Kimse böyle bir son beklemiyordu! İşte bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi yaratan finalleri!
YAŞAM Bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi ...
Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Hangi burçlar nasıl etkilenecek? - Burç yorumları!
YAŞAM Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.