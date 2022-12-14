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Sayısal Loto sonuçları açıklandı 14 Aralık 2022! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

Sayısal Loto'da günün çekilişi için geri sayım sona erdi. Söz konusu çekilişe katılım gösteren binlerce vatandaşımız için; Sayısal Loto çekilişi kazandıran numaları hangileri ve büyük ikramiye ne kadar sorularının cevaplarını derledik. İşte, detaylar...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı 14 Aralık 2022! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Çılgın Sayısal Loto numaraları...

Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi için gözler Sisal Şans'a çevrilmiş durumdaydı. Büyük heyecana sahne olan şans oyununda kazandıran numaralar belli oldu. İşte, 14 Aralık 2022 Sayısal Loto çekilişine dair tüm bilinmesi gerekenler...

SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

14 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişinda büyük ikramiye 66 milyon lira.

14 ARALIK 2022 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 - 27 - 29 - 34 - 58 - 82

Joker; 38, SüperStar;13

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto Nasıl Oynanır?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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