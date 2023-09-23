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        Haberler Yaşam Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Eylül 2023 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Sayısal numaraları...

        Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Eylül 2023 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        Sisal Şans tarafından her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bugün gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce vatandaşın zengin olma hayaliyle şansını denediği Sayısal Loto'da kazandıran numaraları bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 21:40 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:40
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        Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
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        Büyük ikramiyenin iyice arttığı Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran sayılar belli olmuş durumda. Noter huzurunda saat 21:30'da gerçekleştirilen söz konusu çekilişin şanslı numaralarını ve çekiliş sonucu sorgulama ekranını sizler için derledik! İşte, 23 Eylül 2023 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

        23 EYLÜL 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 1 - 11 - 34 - 40 - 60 - 72 + 75 (Joker) + 19 (SüperStar)

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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