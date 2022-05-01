Sebile Akbulut Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde 5 milli sporcu mücadele etti.

Milli sporcu Sebile Akbulut çeyrek finalde Sloven Urska Torkar'ı yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda Fransız Romane Dicko'ya mağlup olan milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında ise Hollandalı Marit Kamps'ı yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Diğer karşılaşmalarda kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk yarışları yedinci sırada tamamlarken, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın üçüncü turda, +100 kiloda mücadele eden Münir Ertuğ ise ikinci tur karşılaşmasında rakiplerine yenildi.