İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı ifade ediliyor. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada metrobüsteki bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.