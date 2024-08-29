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        Haberler Gündem Son dakika: Sefaköy'de metrobüs kaza yaptı

        Son dakika haberi Sefaköy'de metrobüs kaza yaptı

        İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpışarak kaza yaptı. Yolcular arasında çok sayıda yaralı olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.08.2024 - 08:55 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:13
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        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı
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        İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı ifade ediliyor. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada metrobüsteki bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

        Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

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