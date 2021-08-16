Sel felaketinde can kaybı 70 oldu

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 70 vatandaşımız (60 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.
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