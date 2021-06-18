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Son dakika haberi FETÖ elebaşının yeğenine 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Son dakika haberi Selahaddin Gülen hakkında iddianame düzenlendi!
Selahaddin Gülen hakkında iddianame düzenlendi!
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FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanmaları' ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağladığı iddia edilen Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak, 31 Mayıs'ta Türkiye´ye getirildi.

DHA'nın haberine göre, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi. İddianamede, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Selahaddin Gülen'in iddianamesi, Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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