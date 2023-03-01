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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Şenol Güneş: Mutsuzum, rahatsızım - Beşiktaş haberleri
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Şenol Güneş: Mutsuzum, rahatsızım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında, "Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Her şeye rağmen yarışta olmalıydık. Aldığımız sonuçlar başarı getirmedi. Mutsuzum, rahatsızım" dedi

Şenol Güneş: Mutsuzum, rahatsızım - Beşiktaş haberleri

Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Allah kalbinde kötülük biriktirenlere fırsat vermesin.
Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Başka bir hoca ile başlandı, benimle devam edildi, yarın başka bir şey de olabilir. Kadro için de aynı şey geçerli. Önemli olan Beşiktaş.
Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz. Tedirginim, rahatsızım.
Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Diğer takımlara bakmıyorum. Önce kendimize bakmalıyız, güçlü olmalıyız.
Atiba, Josef, Rachid Gehzzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Romas Saiss, Dele Alli, Weghorts, Masuaku'nun direk oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler alınamadı. Her şeye rağmen yarışta olmalıydık.
Ödemeler yapıldı, aksama yok. Oyuncuların ve teknik heyetin, personelin maaş sorunu yok. Bize düşen başarıyı yakalamak. Aldığımız sonuçlar başarı getirmedi. Mutsuzum, rahatsızım.

Elimizdeki yerli ve yabancı oyuncuların da ne yapacağını görmemiz lazımdı. Ancak bu sırada kayıp verdik. Takımı taşıyan oyuncularla devam edeceğiz. Bizim taraftarımız entelektüeldir, takıma sahip çıkar ama eleştirir de. Onlara layık bir takım oluşturacağız. Bana eleştiriler var, haklılar. İnsansınız, tepkileriniz olabilir. Bunu susarak da yapabilirsiniz. Ama bunu tartışmaya dönüştürürsek, yaraları kendimiz açarız.

"ORTAK KONULAR, ORTAK AKILLA ALINMALIYDI"

Maçların oynanması ve başkanın söylediği 3 puan, takımların düşürülmesi gibi konular hakkında konuştum. Bu tip kararların tartışılmadan alınması, kaos getirir. Acele etmeye gerek yok. Aldığınız karar kime yararlı, kime yararsız? Gelecek adına olumlu mu? Geri dönüş olur mu? Şimdi konuşuluyor. Başkan neden suçlu bunda? Sadece Beşiktaş'ı mı ilgilendiriyor? Ortak konular, ortak akılla alınmalıydı.

Başkanın ailesi yardım ediyor, kendi yardım ediyor, çalışanları ediyor, kulüp ediyor... TFF'ye gidiyor... Başkan bununla uğraşırken, bir şeyden mahkum ediyorsun. Başkan kendine mi 3 puan istiyor? Hem vereceksin, hem suçlanacaksın! Bu sağlıklı bir şey değil."

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