Şentop'tan yeni Anayasa mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaSon dakika: Şentop'tan yeni Anayasa mesajı
ABONE OL

Son dakika haberi Şentop'tan yeni Anayasa mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hükümet sistemi tartışmalarının da bir Anayasa tartışmasını olduğuna dikkat çekerek, "Önümüzdeki günlerde bu tartışmanın daha da yoğunlaşacağını ümit ediyorum" dedi

Son dakika: Şentop'tan yeni Anayasa mesajı
Şentop'tan yeni Anayasa mesajı
0:00 / 0:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sistem tartışmalarının da bir Anayasa tartışması olduğuna dikkat çekti.

TBMM Başkanı Şentop, "100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu ve Millî Egemenlik Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yaptı.

Şentop konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bütünüyle yeni bir Anayasa yapılmasına yönelik tartışmayı Türkiye'de genişleterek desteklememiz lazım. Önümüzdeki günlerde bu tartışmanın daha da yoğunlaşacağını ümit ediyorum. Sadece birtakım slogan ve ilkeler düzeyinde bir tartışma, Türkiye'yi ileriye taşımaz. Adı konmamış bir anayasa tartışması zaten yaşıyoruz. Hükümet sistemi bağlamındaki tartışmalar, kimse adını söylemiyor ama esasen anayasa tartışmasıdır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! Bakan Selçuk'tan önemli açıklama
GÜNDEMYüz yüze eğitim devam edecek mi?
Okullar ne zaman kapanacak? MEB AÇIKLADI! Okullar ne zaman tatil olacak, 2021 yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
HEM ANNE HEM BEBEĞİ! Son dakika... Selin 5 aylık hamileydi! Korona!
GÜNDEMSelin 5 aylık hamileydi! Korona!
Kamyoneti çarptığı imam hayatını kaybetti
GÜNDEMKamyonetin çarptığı imam hayatını kaybetti
Abdest nasıl alınır? Erkek ve kadın abdest alma sırası: Abdesti bozan durumlar nelerdir?
GÜNDEMAbdest nasıl alınır?
Antalya Cuma namazı saati: Antalya cuma namazı ne zaman? 2 Nisan Antalya Cuma namazı saati
GÜNDEMAntalya Cuma namazı saati
Adana Cuma namazı saati: Adana Cuma namazı kaçta okunuyor? 2 Nisan Adana Cuma namazı saati
GÜNDEMAdana Cuma namazı saati
Bursa cuma namazı saat kaçta? 2 Nisan 2021 Bursa Cuma saati
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları 2021! En güzel, anlamlı Otizm Farkındalık mesajları gönder!
GÜNDEMDünya Otizm Farkındalık Günü mesajları
Yabancı uyruklu kişi dövülerek öldürüldü
GÜNDEMYabancı uyruklu kişi dövülerek öldürüldü