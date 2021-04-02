Şentop'tan yeni Anayasa mesajı 0:00 / 0:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sistem tartışmalarının da bir Anayasa tartışması olduğuna dikkat çekti.

TBMM Başkanı Şentop, "100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu ve Millî Egemenlik Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yaptı.

Şentop konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bütünüyle yeni bir Anayasa yapılmasına yönelik tartışmayı Türkiye'de genişleterek desteklememiz lazım. Önümüzdeki günlerde bu tartışmanın daha da yoğunlaşacağını ümit ediyorum. Sadece birtakım slogan ve ilkeler düzeyinde bir tartışma, Türkiye'yi ileriye taşımaz. Adı konmamış bir anayasa tartışması zaten yaşıyoruz. Hükümet sistemi bağlamındaki tartışmalar, kimse adını söylemiyor ama esasen anayasa tartışmasıdır."