Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı

65 yaş üstü seyahat izni var mı? İşte yeni karar!

Kara para aklama iddiasıyla hakkında Türkiye ve ABD tarafından aranan SBK Holding'in kurucusu Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklandığı öğrenildi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın Korkmaz'ın avukatlarından edindiği bilgiye göre tutuklama talebi ABD'den geldi. Yine avukatların aktardığına göre Korkmaz'ın yargılaması Avusturya'da yapılacak.

Sezgin Baran Korkmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Korkmaz ile 3'ü yabancı uyruklu 10 sanığın, benzer kapsamda başka bir dava yürütülen ABD'den haksız kazançla elde ettikleri mal varlığı değerini akladıkları belirtiliyor. İddianamede, sanıkların "mal varlığı değerini aklama" suçundan 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması ve suça karıştığı belirlenen bazı şirketlerine el konulması isteniyor.