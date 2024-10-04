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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Siberağ operasyonu: 115 şüpheli yakalandı

        Son dakika haberi Siberağ operasyonu: 115 şüpheli yakalandı

        19 ilde düzenlenen siber operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı. 17'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 96'sının işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 07:54 Güncelleme: 04.10.2024 - 07:56
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        Siberağ operasyonu: 115 şüpheli yakalandı
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        19 ilde Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Ödeme Sistemleri ve Bilişim suçlarına yönelik 4 gün içinde düzenlenen “SİBERAĞ-9” operasyonlarında 115 şüpheli yakalandı. 17’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 96’sının işlemleri devam ediyor.

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