Son dakika haberi Siberağ operasyonu: 115 şüpheli yakalandı
19 ilde düzenlenen siber operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı. 17'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 96'sının işlemleri devam ediyor.
Giriş: 04.10.2024 - 07:54 Güncelleme: 04.10.2024 - 07:56
19 ilde Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Ödeme Sistemleri ve Bilişim suçlarına yönelik 4 gün içinde düzenlenen “SİBERAĞ-9” operasyonlarında 115 şüpheli yakalandı. 17’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 96’sının işlemleri devam ediyor.
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