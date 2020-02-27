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Şiddetli lodos feribot seferlerini vurdu!

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle İstanbul'da bazı feribot seferlerinde iptaller yaşanıyor. Beşiktaş'taki Kadıköy İskelesi'ne "Hava muhalefeti nedeniyle Kadıköy seferlerimiz iptal edilmiştir" yazısı asıldı

feribot seferleri
HABERTURK.COM

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos nedeniyle, deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bazı feribot seferlerinde aksamalar ve iptaller yaşanmaya başlandı.

İstanbul'da bazı feribot iskelelerinde sefer iptalleri yaşanırken, Beşiktaş'taki Kadıköy İskelesi'ne  "Hava muhalefeti nedeniyle Kadıköy seferlerimiz iptal edilmiştir" yazısı asıldı. 

İBB'DEN LODOS UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da, "AKOM'a göre şiddetli rüzgârın deniz seferlerinin aksamasına, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesine neden olabileceği tahmin ediliyor. Lodos da soba ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabilir" paylaşımında bulundu. 

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