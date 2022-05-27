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Haberler Gündem Silahlı çatışmanın 18 şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haberi Beyazıt'taki silahlı çatışmanın 18 şüphelisi tutuklandı

Son dakika... İstanbul Fatih'te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklandı

Silahlı çatışmanın 18 şüphelisi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 polis memuru ile 5 kişinin yaralandığı Beyazıt Çadırcılar Caddesi'ndeki iki esnaf grubu arasındaki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 21'i "kasten öldürme" ve "kasten silahla yaralama" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, şüphelilerden 1'ini adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sevk ederken, 6 şüpheliyi ifadelerinin ardından serbest bıraktı.

Öte yandan, tutuklamaya sevk edilen 21 şüpheliden 1'inin hastanede polis gözetiminde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi, savcılık, firari 5 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 5 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

OLAY

Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde, 23 Mayıs'ta aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında kavga çıkmıştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, gruptakilerin birbirlerine ateş etmeleri üzerine 1'i polis 7 kişi yaralanmıştı. Caddeyi tedbir amacıyla geçişe kapatan polis, 28 kişiyi gözaltına almıştı.

Yaralılardan Azerbaycanlı Kamran Dadaşzade (53) tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde dün yaşamını yitirmişti.

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