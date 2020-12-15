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Son dakika haberler... Şile'de kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı; 8 yaralı

İstanbul Şile'de kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 8 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Şile'de feci kaza: 8 yaralı! - Haberler
DHA

Kaza saat 13.00 sıralarınsa Şile Kervansaray Köyü girişinde meydana geldi. 34 CVP 62 plakalı kamyonet ile içinde yolcuların bulunduğu UD 8375 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Minibüste bulunan 6 kişi de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bir görgü tanığı "Yolda çalışma nedeniyle dubalar koymuşlar. Elektrik direği çalışması varmış. Yol daralmış. Minibüs manevra yapınca karşıdan gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. 7-8 yaralı vardı. Ekipler geldi. Biz de yardımcı olduk" diye konuştu. Jandarmanın kaza ile ilgili çalışması devam ediyor.

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