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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Silivri’de orman yangını!

        Son dakika haberi Silivri’de orman yangını!

        Silivri Büyükçavuşlu mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:01
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        Silivri'de orman yangını!
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        Silivri Büyükçavuşlu mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale devam ediyor.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Çeltik Mahallesi ile Büyükçavuşlu Mahallesi arasında kalan mevkide ormanlık alanda çıktı.

        Arazinin engebeli olması gerekçesiyle alandaki yangına yangın söndürme helikopterleri ile müdahale ediliyor. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise alanı sivil girişine kapattı. Yangına müdahale devam ediyor.

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