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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Sinan Ateş davasında bilirkişi raporu çıktı! | Son dakika haberleri

        Sinan Ateş davasında bilirkişi raporu çıktı!

        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili 22 sanığın yargılandığı davada, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünün analiz raporu dosyaya girdi. Raporda tetikçi Eray Özyağcı dışında Sinan Ateş'e ateş eden olmadığının görüldüğü belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:23 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:23
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        Sinan Ateş davasında bilirkişi raporu çıktı!
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        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022'de Ankara'da cuma namazı çıkışında ofisine giderken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünün analiz raporu ortaya çıktı.

        SALDIRININ ANALİZİ RAPORDA

        DHA'da yer alan habere göre adli bilişim uzmanı tarafından hazırlanarak Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına giren 21 sayfalık raporda saldırı anına ilişkin analiz yer aldı.

        ZANLI 35 DAKİKA ÇEVREYİ GÖZETLEMİŞ

        Raporda, tutuklu sanık tetikçi Eray Özyağcı’nın kaldırım kenarında saat 13.00'ten itibaren yaklaşık 35 dakika ayakta beklediği ve genel olarak telefonuyla ilgilendiği ve etrafı gözetlediği belirtildi.

        İKİ ELİYLE SİLAHI TUTUP ATEŞLEMİŞ

        Saat 13.34’te Eray Özyağcı'nın, solunda Selman Bozkurt, sağ tarafında Ahmet Keçik ile birlikte yürüdüğü sırada Sinan Ateş'e iki eliyle tabancayı tutarak ateş etmeye başladığı ve akabinde Ateş’in dizlerinin üzerine düştüğü belirtildi.

        SİNAN ATEŞ YERDEYKEN TETİĞE BASMAYI SÜRDÜRMÜŞ

        Eray Özyağcı'nın yerde bulunan Sinan Ateş'e doğru ateş etmeye devam ettiği ve neticesinde yerde toz kalkmasının net bir şekilde görüldüğü ifade edildi. Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik'in bu sırada araçların arkasına doğru koştuğu, Eray Özyağcı'nın Selman Bozkurt'u da yaraladığı kaydedildi.

        TEK ATEŞ EDEN ERAY ÖZYAĞCI

        Daha sonra Ahmet Keçik'in, yerde yatan Sinan Ateş’in belindeki silahı alıp, olay yerinden kaçarak uzaklaşan Eray Özyağcı'ya doğru ateş ettiği ifade edildi. 13.42 sıralarında yerde yatan Sinan Ateş ve Selman Bozkurt'a çevredeki vatandaşların yardımıyla 112 ekiplerinin gelmesiyle ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi. Raporda, "Eray Özyağcı'nın, Sinan Ateş'e defaten ateş ettiği ve Eray Özyağcı dışında Sinan Ateş'e ateş eden olmadığı görülmektedir" denildi.

        10 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada 22 tutuklu sanıktan 10'u tahliye edildi. 19 Temmuz'da görülen ikinci duruşmada ise savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında, Ateş'in öldürülmesine ilişkin eylemde 'müşterek fail' olarak yer aldıklarından 'tasarlayarak öldürme', Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkında da suça azmettiren olarak 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

        30 EYLÜL'DE DURUŞMASI VAR

        11 sanığın 'suça yardım'dan, 1 sanığın 'suçluyu kayırma'dan cezalandırılması, 2 sanığın dosyasının ayrılması, 3 sanık hakkında beraat talep edilmişti. Bir sonraki duruşma 30 Eylül'de görülecek.

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