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Son dakika haberi Sınavlar iptal mi? Sınavlar ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisanda yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavının ertelendiğini duyurdu.

Son dakika haberi Sınavlar iptal mi? Sınavlar ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Sınavlar iptal mi? Sınavlar ertelendi mi?" sorularına Habertürk TV'de Açık ve Net programında yanıt verdi. 25 Nisan Bursluluk Sınavı ertelendi. Yeni tarih ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı da 25 Nisan'daydı bu sınav da ertelendi

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