Singapur'daki 5,06 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde düzenlenen yarış, kötü hava şartları nedeniyle bir saatten fazla gecikmeli başladı.

İkinci sıradan başladığı yarışta, sıralama turlarının galibi Ferrari pilotu Monakolu Charles Leclerc'i ilk turda geride bırakan Perez, avantajını yarış boyu sürdürmeyi başardı ve 2:02:15.238'lik derecesiyle bu sezon Monaco'nun ardından ikinci grand prix zaferini yaşadı.

Leclerc, Perez'in 7.595 saniye arkasında 2'nci, Leclerc'in takım arkadaşı İspanyol Carlos Sainz ise liderin 15.305 saniye gerisinde 3. sırada yarışı tamamladı. Pilotlar klasmanı lideri Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 12'nci sıraya kadar geriye düştüğü yarışta 7'ncilik elde etti.

Perez hakkında soruşturma başlatıldı

61 tur üzerinden yapılan yarış sırasında bazı pilotların aracı, ıslak zeminde kaza yaparak yarış dışı kaldı ve piste birçok kez giren güvenlik aracı, pilotların arasındaki mesafenin açılmasını engelledi.

Formula 1, yarışın ikinci kez durdurulduğu bölümde güvenlik aracını solladığı tespit edilen Perez hakkında soruşturma başlatıldığını da duyurdu.