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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Şırnak'ta bin 71 personelin katılımıyla operasyon!
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Son dakika haberi Şırnak'ta bin 71 personelin katılımıyla operasyon!

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 1071 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tuşimiya Vadisi’nde PKK terör örgütüne ait 12 mağara/sığınakta 1 adet uçaksavar, 7000 adet mühimmat, 71 adet el bombası ile çok sayıda malzeme ele geçirilerek imha edildi" denildi

Son dakika: Şırnak'ta bin 71 personelin katılımıyla operasyon!
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarının imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'Eren Abluka Sonbahar Kış-14 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldı" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan bin 71 personel, 107 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak Merkez İlçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 6 adet mağara ve 6 adet sığınak içerisinde;

3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Glock tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 6 adet el bombası, 5 adet roket mühimmatı, 926 adet çeşitli çap ve ebatta fişek, 23 adet şarjör, 14 adet EYP anahtarı (Alfa Fire), 2 adet EYP ateşleyicisi, 2 adet Toll serisi EYP alıcı düzenek, 6 adet EYP devre kartı, 3 adet EYP ateşleme kumandası, 5 adet el telsizi, 2 adet dürbün, 2 adet EYP yapında kullanılan elektronik devre kartı, 3 adet telsiz, 5 adet akü, 2 adet tüp, 1 adet güneş paneli, 180 adet çeşitli ebatlarda pil, 20 adet el feneri, 2 adet fotoğraf makinası, 7 adet jelikan bidon, 50 m2 branda ve sera naylonu, 25 kg gıda malzemesi, 445 adet yaşam, sağlık, giyim, inşaat ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen depo, sığınak ve barınaklardaki malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi."

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