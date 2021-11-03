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Son dakika haberi Şişli'de gaz sıkışması nedeniyle patlama

Şişli'de bir çadırda gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Paniğe yol açan patlamaya ilişkin itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Son dakika haberi Şişli'de gaz sıkışması nedeniyle patlama

Şişli'nin Maçka bölgesinde evsizlerin kaldığı bir çadırda tüp patlaması meydana geldi. Patlama sesi çevre ilçelerden de duyulurken, çadırda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Şişli Maçka bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maçka Parkı yakınlarında evsizlerin yaşadığı bir çadırda henüz bilinmeyen bir sebeple tüp patlaması yaşandı. Patlama nedeniyle çadır yanmaya başlarken, patlama sesi çevre ilçelerden de duyuldu.

Patlamayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri çadırdaki yangına müdahale etti. Patlamada şans eseri çadırda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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