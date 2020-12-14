DHA

Şişli'de eski kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, tekrar gözaltına alındığı "tehdit" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, Kuştepe Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli M.H.B., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık zanlının ifadesini aldıktan sonra adli kontrol ile serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Mahkeme, savcılığın talebini kabul ederek, şüpheliyi adli kontrol ile serbest bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık'ta H.T.E.'nin, arkadaşı C.A.'nın evinde bulunduğu sırada buraya gelen eski erkek arkadaşı M.H.B.'nin kendisini darbederek ölüm tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu eve giden polis, şüpheli M.H.B.'yi gözaltına almıştı. Evde bulunan kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının H.T.E.'yi darbettiğini belirlemişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

H.T.E.'nin şikayeti üzerine "tehdit" suçundan yeniden gözaltına alınan şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün akşam Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.

Zanlı, savcılığın ek gözaltı süresi kararı vermesi üzerine yeniden emniyete götürülmüştü.

GENÇ KADIN VE ARKADAŞI ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan mağdur Tuğba Erçakar ve Ceylan A., avukatları Ayşegül Mermer ile birlikte adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptılar.

Avukat Mermer, şüpheli Mehmet H.B'nin bugün gözaltına alınmasının sebebinin müvekkili Tuğba Erçakar'ın şikayeti değil, eylemlerine ve tehditlerine devam ettiği için olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A'nın şikayeti nedeniyle olduğunu belirterek "Şüpheli tekrar gözaltına alındı ancak yine adli kontrolle serbest bırakıldı. Bugün biz yine birkaç delil daha sunduk dosyaya. Tutuklanması için taleplerimiz oldu. Umarım adalet yerini bulacaktır diye düşünüyorum. Daha önceki olaylarda hep kapı arkasında olurdu. Yani erkek beni tahrik etti, o yüzden dayanamadım yaptım, çok seviyorum o yüzden yaptım veya inkar ederdi. Ama burada gördüğünüz gibi çok açık ve adam daha içeriye girer girmez hiçbir şey söylemeden direk saldırıyor kendisine. Çok açık görüntülerde de. Erkek şiddeti ortaya çıktıktan sonra da daha çok hiddetleniyor ve birtakım mesajlar atıyor. Bu mesajlarda, 'Seni öldüreceğim'. Resmen nasıl öldüreceğine dair bile beyanları var. Ben içeriye girdiğimde sen dışarıda rahat dolaşacak mısın diyecek kadar cesurca hareket ediyor" dedi.

"İNŞAALLAH BEN ÖLMEDEN ADALET YERİNİ BULUR"

Tuğba Erçakar da, "Şu an çok tedirginim. Rahat değilim, zaten uyuyamıyordum bu mesajlardan sonra daha da tedirginim. İnşaallah ben ölmeden adalet yerini bulur. Ben de rahat bir şekilde hayatımı yaşamaya devam ederim arkadaşımla birlikte. Tehditler devam ediyor. Dosyaya koyduk. Daha acayip bir hal aldı" diye konuştu.

"KORKUYORUM"

Ceylan A. da "Korkutmak için duvarları vurmak, bir şeyler kırmak, arkadaşlarını arayarak şöyle şöyle yapacağım. 'Onu buraya gömeceğim, ikisini de öldüreceğim' gibi şeyler duyuluyor. Ben de hep alt komşuma gidiyorum korktuğum için. Bugün de eve gidemeyeceğim. Çünkü serbest bırakıldı. Korkuyorum ve tedirginim" dedi.