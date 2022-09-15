Sivasspor, Cluj'a konuk olacak

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mario Diks ve Erwin Zeinstra ise Lindhout'un yardımcılığını yapacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Kosova temsilcisi Ballkani'nin birer puanı bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 23 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 13 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 23 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 44 gole engel olamadı.