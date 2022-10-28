Sivasspor Kulübü, sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Çiftçi’nin sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Futbolcumuz Uğur Çiftçi, dün akşam sahamızda CFR Cluj ile oynadığımız UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. hafta maçının ilk yarısında sağ kasığında ağrı hissetti. Sporcumuza bugün yapılan kontrollerde sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık ve zorlanma tespit edildi. Sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”