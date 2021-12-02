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Haberler Sağlık SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
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Son dakika haberi! SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan açıklama

SMA Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmalarının ele alındığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulundu. Koca, SMA taramasının evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere uygulanacağını belirten Koca, testin zorunlu olacağını açıkladı. Bakan Koca, "Hastalığı modifiye eden tedavi seçenekleri mevcuttur. SMA için karşılanmamış tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır" ifadesini kullandı

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Bakan Koca: Evlilik öncesi SMA testi zorunlu olacak
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HABERTURK.COM

SMA Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmalarının ele alındığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulundu.

"Bu toplantı önemli gelişmelere kaynaklık etti.SMA hastası yavrularımızla, ailelerimizle ilgili önemli gelişmelerden gelişmelerden söz edeceğim. Yaşamın en kırılgan halinden söz ediyoruz. Her adım, her karar, her söz bu kırılganlığı göz etmek zorundadır.

Sözkonusu kırılganlık ne iyimsel hayali umutlar üretmeye ne de en küçük imkanı gözardı etmeye elverişlidir. Yapıcı olan şey sorumluluk bilinci ve kanıta dayalı bilimden alınan destektir. Kırılgan hayatlar dokunulmaz hayatlardır. Bu hayatların umutlarıyla oynanamaz.

Bakanlığımız SMA konusunda bilimsel verilerden hareket etmektedir. Tıbbın ilk kuralı da mevcut bilgiler ışığında hastaya zarar veren her şeyden kaçınılmaktır. Bilim öncü hekimlik takipçidir.

"EVLİLİK ÖNCESİNDE TÜM ÇİFTLERE SMA TARAMASI YAPILACAK"

SMA hastalıklarındaki etkisinin sınırları ortaya konmu olan ilaç, ülkemizde bedelsiz olarak sağlanmaktadır. Ülkemizde hastaların yaşamlarından elde edilen bulgular ilacın erken evrede başarı sağladığı söylenebilir. Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz. Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir."

SMA hastası çiftler arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devletimizce karşılanacaktır.

Bugün yapılan SMA Bilim Kurulu toplantısının sonuçlarını sİze arz etmek istiyorum. Hastalığı modifiye eden tedavi seçenekleri mevcuttur. SMA için karşılanmamış tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır.

Bu ilacı kullanan hastalar için hastaları zorlayan bazı kriterler kaldırılmıştır. Yapılacak yeni doğan taraması ile tespit edilen hastalar için derhal en erken dönemde başlanacaktır. Tüm tedavi seçeneklerine erişim konusunda altyapı çalışmaları son derece özverili şekilde sürdürülmektedir."

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