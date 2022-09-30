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Sofiane Feghouli: Hakkım olanı talep ettim

Galatasaray'a alacakları için dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Sofiane Feghouli: Hakkım olanı talep ettim

Sofiane Feghouli, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a dava açtığını açıklamıştı.

Cezayirli geçmiş sezonlardan alacakları olduğu nedeniyle duruma avukatına ilettiğini belirtmişti.

Feghouli sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda; "Kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte kazandık, saygı devam etmeli." dedi.

Dava açtığını açıklamıştı

Feghouli dava açtığını; Galatasaray'daki alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım, bizzat Dursun Özbek ile çözüm bulmaya çalıştık fakat bu imkansızdı. Bu transfer döneminde ekonomik sıkıntıların olmadığını gördüm. Avukatıma, Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim." sözleriyle açıklamıştı.

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