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Haberler Gündem Son dakika: Metrobüs kazasında şoförlerden biri fenalaşmış!
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Son dakika haberi SON DAKİKA: Metrobüs kazasında şoförlerden biri fenalaşmış!

İstanbul Avcılar'da dün akşam üstü meydana gelen ve 4 metrobüsün çarpışması sonucu 117 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yürütülen soruşturmada ilk bilgiye ulaşıldı. Şoförlerden birinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın yaşandığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada kazanın, sürücünün seyir esnasında baygınlık geçirmesinden kaynaklandığını ifade etti. Öte yandan metrobüs şoförünün, "Çok kötü oluyorum, ambulans çağırın" sözleri de aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: Metrobüs kazasında şoförlerden biri fenalaşmış!
Metrobüs kazasının nedeni ortaya çıktı!
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HABERTURK.COM / DHA

İstanbul Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışmasının ardından yaşanan ve 4 metrobüsün karıştığı kazada 117 kişi yaralandı.

Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi.

METROBÜS ŞOFÖRÜ FENALAŞMIŞ

DHA'da yer alan habere göre kazanın oluş nedeniyle ilgili ilk bilgiler de ortaya çıktı. Metrobüsteki görgü tanıklarının ifadesini alan polis, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin fenalaştığını belirledi.

KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ

Kalp krizi şüphesi bulunan sürücünün karşı yöne geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptığı kaydedildi.

İKİ SÜRÜCÜNÜN DE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İki sürücünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedilirken metrobüslerin kamera görüntülerinin incelendiği ve kazanın kesin nedeninin bu incelemeler sonucu ortaya çıkacağı vurgulandı.

İMAMOĞLU'NDAN KAZA AÇIKLAMASI

AA'da yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Üsküdar'daki Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin açıklama yaptı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN CAN KAYBI YOK"

Dün talihsiz bir kaza yaşandığını hatırlatan İmamoğlu, "Hiç istemediğimiz bir süreç yaşadık. Yaralılarımız var. Allah korusun ki bir can kaybımız yok, şükürler olsun" dedi. İmamoğlu, saat 18.30 sıralarında metrobüs hatlarında 100 bini aşan insanın yolculuk yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"ŞOFÖR, 'KÖTÜ OLUYORUM AMBULANS ÇAĞIRIN' DEMİŞ"

"Burada bir kaza meydana geldi, iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Yaptığımız incelemelerle birlikte şunu ifade edeyim: Saat 18.30'da oluşan bu kazada, yaklaşık 2 saat içerisinde, ekiplerimizin de hızlı müdahalesiyle yolun tekrar ulaşıma açıldığını ifade edeyim. Ayrıca tabii burada kazanın kayıtlarından, elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek 'Kötü oluyorum ambulans çağırın.' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim.

Metrobüs kazasının nedeni ortaya çıktı!

Tabii 117 insan hastaneye sevk edildi. Ama bunların birçoğu ayakta tedavi edilmek üzere sevk edildi. Şu an itibarıyla 10'un biraz üzerinde hastamızın tedavi edilmek üzere hastanede kaldığını söyleyebilirim. Diğer tamamı evlerine gönderildi ve yaralı sayısı 10 civarında. Bunların da tetkikleri yapılıyor."

İmamoğlu, yaralılardan sadece 2'sinin ameliyat edildiğini ve bu kişilerin de metrobüslerin sürücüleri olduğuna dikkati çekerek, "Bir tanesinin durumu çok kritik olarak ele alınmıştı ama daha hafif bir biçimde çözüme kavuştuğunu ifade etmek isterim." dedi.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Ekrem İmamoğlu, rahatsızlanan şoförün deneyimli olduğunu, 2006 girişli olan şoförün 2012'den bu yana Büyükşehir Belediyesinde metrobüs hattında çalıştığını ifade ederek, "Böyle bir rahatsızlık geçirdiği kendi ses kaydından, feryadından ve anında da bayılma görüntülerinden ortada. Vatandaşlarımızın tamamının kurumumuza emanet olduğunu, ilk andan itibaren her birisinin sağlığıyla ilgilendiğimizi, evlerine eriştirmeye kadar ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgilendiğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

Kendisinin de yaralı vatandaşları hastanelerde ziyaret ettiğini hatırlatan İmamoğlu, şunları aktardı:

"Bu sabah itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyemizin teftiş kurullarının, hem belediyemizin hem de İETT'nin talimatımla bir soruşturmayı başlattığımızı, eğer bir ihmal var ise bir kusur var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun, gerekli idari uygulamaları yapacağımdan da hiç kimsenin, hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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