Sosyal medyada Atatürk’e hakaret etmişti!
Sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret içerikli video paylaştığı belirtilen Onur A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Onur A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı
TikTok isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yayında, Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşımları yapan Onur A. hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
İKİ GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINDI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre savcılığın gözaltı kararı üzerine Onur A., 2 gün önce gözaltına alındı.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Onur A. tutuklanıp cezaevine gönderildi.