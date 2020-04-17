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Bakan Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na ek kaynak gönderilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek iki periyodik pay göndereceklerini açıkladı.

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Bakan Selçuk, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek iki periyodik pay daha göndereceğiz. Aldığımız bu kararla birlikte, 352 milyon 880 bin 238 TL tutarındaki kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılacak.” diye konuştu.

Söz konusu kaynağın, Kovid-19 salgınından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını da belirten Selçuk; “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendirerek, aktarılan bu kaynakla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebileceğiz.” dedi.

Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay düzenli olarak aktarılan kaynak tutarının en son 24 Mart 2020 tarihinde, 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldığını da hatırlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her il ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak “periyodik pay” adı altında kaynak aktarımında bulunuyor.
Periyodik paylar hesaplanırken güncel nüfus, kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla, aktif hane dosyası gibi 8 gösterge kullanılarak payların dağıtımında adil bir yöntem izleniliyor.

 

 

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