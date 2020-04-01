Soylu'dan 'Vefa Sosyal Destek Grupları' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirlerine yönelik Polis Radyosu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Milletimizin yardım kampanyalarına desteği var. Milli seferberlik ruhunu ortaya koyuyoruz" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Polislerimize ayrı bir parantez açıyorum. Şehir giriş çıkışlarında kontroller yapıyorlar. Pazar noktalarındaki denetimler, sağlık birimlerimizin can güvenlikleri için gösterdikleri imtina için teşekkür ediyorum. Vefa Projesi'ne destek veriyorlar. 760 bin yaşlımızın ihtiyacı karşılandı. Dünyanın hiçbir yerinde bir benzeri yok. Kamu çalışanları ile birlikte büyük bir aile olduk. Sokağa çıkmaları sınırlandırılan vatandaşlarımızın ihtiyaçları polisimiz, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz, tüm kamu çalışanlarımız ile karşılanmaktadır. Onlar da risk altındalar. Önlemlerimizi fazlası ile alıyoruz. Polisimiz stokçulukla, fahiş fiyatlarla da mücadele ediyor. Devlet, devletliğini, polis polisliğini gösteriyor. Müteşekkir ve minnetarız."

YOLCU SAYISINDA YÜZDE 99'LUK DÜŞÜŞ!

Alınan tedbirlerin trafiğe yansımasına değinen Soylu, şöyle devam etti: "2 Mart ve günlük rutin tarihleri karşılaştırarak aldığımız tedbirlerin ne ölçekte karşılık verdi kontrol ediyoruz. Yüzde 99'un üzerinde otobüs seferlerindeki yolcu azaldı. Özel arabalarda ciddi bir azalma var. Toplu taşımada kontrolümüzde, memnuniyetle söylüyorum. Yüzde 84 azalma var. Şehir içi trafik hafta sonu yüzde 85. Hafta içi yüzde 65'lerde düştü."

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'VATANDAŞLARIMIZ TEDBİRLERE BÜYÜK ÖLÇÜDE UYUYOR'

Soylu, son günlerdeki sokağa çıkma yasağı tartışmalarına da değinerek, "Çıktığımız programlarda bu tartışıldı. Veriler ile izah edilebilecek bir durum bu. Salgının yayılımı burada çok önemli. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı bu konuyu takip ediyor. Verilerin sokağa yansıması oldukça önemli. Dünya ne yapıyor? Biz nerede başarılıyız? Nerede onlar başarılı? Biz nerede başarılıyız? Hepsini değerlendiriyoruz. Tüm tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Başarısızlık olsa elbette ki her türlü tedbir alınır. Şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız diyemeyiz. Vatandaşımız şu anda tedbirlere büyük ölçüde uyuyor. Bu dönemde alışkanlıkların değişmesi de gerekiyor. Pazara çıktık, en az tezgahta temas sağlayarak dönmeliyiz. Deyim yerindeyse, koşa koşa gidip gelmeliyiz. Dışarıda bir işimiz var, hemen halletmeliyiz" şeklinde konuştu.