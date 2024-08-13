Son dakika haberi Sözcü Çelik'ten Mescid'i Aksa baskınına tepki AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu'unun bakanlarının da içinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid'i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz. Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir

Habertürk Giriş: 13.08.2024 - 18:38 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:38 facebook

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