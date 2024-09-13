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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terör örgütünün sözde Mahmur sorumlusu etkisiz

        Son dakika haberi Sözde Mahmur sorumlusu etkisiz

        MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 08:40 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:01
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        Sözde Mahmur sorumlusu etkisiz
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu "Adıl Mardin" kod adlı Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK'lı Azad Akıncı'nın konumunu tespit etti.

        Akıncı, Türkiye sınırına 160 kilometre uzaktaki Mahmur'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Terör örgütü adına faaliyette bulunmak ve propagandasını yapmak suçundan bir süre Türkiye'de tutuklu kalan Akıncı, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki bazı faaliyetlerini de yürüttü.

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