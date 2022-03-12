Stjepan Tomas: "Biz bu takımı ligde tutacağız"

Göztepe'nin başında ilk karşılaşmasına çıkan Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u tebrik etti.

"Maalesef bugün puan alamadık." diyen Tomas, "Trabzonspor'a karşı oynamak çok zor. İlk yarı iyi oynadık. İstediğimiz oyun oldu ve pozisyonlara girdik. 1-0 veya 2-0 öne geçebilirdik. Maalesef ikinci devre kırılma noktası oldu. Bireysel hatalar bu zorlu deplasmanda kırılmayı getirdi ve rakip cezalandırdı. Ben çok ümitliyim. Önümüzde 9 maçta 27 puan var. Biz bu takımı ligde tutacağız. Ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.