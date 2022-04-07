Stoltenberg: NATO üyeleri Ukrayna'ya desteği artırmada uzlaştı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Perşembe günü bir NATO Dışişleri Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Stoltenberg gazetecilere verdiği demeçte, NATO üyelerinin Ukrayna'ya desteği artırma konusunda uzlaştığını belirtti.

Stoltenberg "NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasıdır. NATO doğrudan çatışmaya dahil olmayacak ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ancak aynı zamanda Ukrayna'ya birçok konuda destek sağlıyoruz" dedi ve "Ukrayna'nın deniz ve hava kuvvetlerini destekleyerek caydırıcılık sağlıyoruz" diye ekledi.

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın uzayabileceğini de ifade ederek "Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.