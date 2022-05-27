Suarez'e Premier Lig'den talip

Daily Mail'in haberine göre Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, Liverpool'dan eski takım arkadaşı Luis Suarez ile transfer etmek istiyor.

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren oyuncu ile devre arasında da ilgilenen İngiliz ekibi, Suarez'in sözleşme imzalama olasılığını araştırırken aynı zamanda Premier Lig'i fiziksel olarak kaldırıp kaldıramayacağını da değerlendiriyor.

Premier Lig'de Liverpool takımında oynadığı dönemde 110 maçta 69 gol üreten Suarez, transfer olması halinde eski takım arkadaşı Philippe Coutinho ile de tekrardan birlikte oynayacak.

Aston Villa, Premier Lig'i 14. sırada bitirmesinin ardından yeni sezonun planlarını yoğun bir şekilde yaparken bu süreçte Lyon'dan orta saha oyuncusu Boubacar Kamara ve Sevilla'dan stoper Diego Carlos'u transfer etti.