Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamSon dakika haberi... Şubat ayı enflasyon rakamları! Şubat ayı zam şampiyonu kabak! - haberler
ABONE OL
Habertürk Google News Abonelik

Şubat ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 44,09 fiyat artışı yaşanan kabak oldu

Şubat ayı zam şampiyonu kabak
İHA

Buna göre, söz konusu dönemde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 44,09’luk yükseliş ile kabak oldu. Yüzde 12,58 ile erkek kazağı en çok ucuzlayan ürün olarak gerçekleşti.

TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren ürünler şu şekilde sıralandı: “Kabak yüzde 44,09, sivri biber yüzde 23,76, vapur bilet ücreti yüzde 22,12, salatalık yüzde 20,71,kıvırcık yüzde 18,67, ıspanak yüzde 17,36, maydanoz yüzde 16,64, limon yüzde 15,34, patlıcan yüzde 12,84, ayva yüzde 11,91, margarin yüzde 8,78, portakal yüzde 8,68, muz yüzde 8,63, metro ücreti yüzde 7,62, patates yüzde 6,74, belediye otobüs ücreti yüzde 6,27, şarap yüzde 5,59, kuzu eti yüzde 4,90, mücevher (altın) yüzde 4,46, ilaçlar yüzde 3,63.”

Aylık fiyatı en çok azalan ürünler ise erkek kazağı yüzde 12,58, kadın kabanı yüzde 11,53, erkek kabanı yüzde 10,29, çocuk kazağı yüzde 10,05, erkek mont yüzde 9,82, kadın kazağı yüzde 9,65, kadın botu yüzde 8,78, kaban anorak (çocuk için) yüzde 8,70, erkek ceketi yüzde 7,44, sweatshirt (çocuk için) yüzde 7,43, kadın elbisesi yüzde 7, tayt (çocuk için) yüzde 6,02, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 5,67, cilt ve vücut ürünleri yüzde 5,29, erkek pantolonu yüzde 4,66, parfüm yüzde 4,19, benzin yüzde 3,68, yurtiçi haftasonu turları yüzde 2,96, motorin yüzde 2,59.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri: TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
İŞ-YAŞAMEnflasyon rakamları açıklandı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 9.26, aylık yüzde 0.48 arttı
İŞ-YAŞAMYİ-ÜFE yıllık yüzde 9.26 arttı
Migros 2019'da 492 milyon lira zarar etti
İŞ-YAŞAMMigros'tan 492 milyon lira zarar
145 yıllık plan! Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona geliniyor - haberler
İŞ-YAŞAMSona gelindi! O yol 6 saate inecek
Yıldız Holding, Özen Kişisel Bakım'ı Japonlara sattı
İŞ-YAŞAMYıldız Holding'den Japonlara satış
'Borcu yoktur' bildirimi sınırı 5000 liraya yükseltildi
İŞ-YAŞAM'Borcu yoktur' limiti 5 bin liraya çıktı
Şubat ayında en fazla kabak fiyatı arttı
İŞ-YAŞAMŞubat ayında en fazla kabak fiyatı arttı
Euro Bölgesinde imalat sanayi koronavirüse rağmen düşüşünü hafifletti
İŞ-YAŞAMAvrupa'da PMI virüse rağmen yükseldi
Nike, koronavirüs sebebiyle Avrupa'daki genel merkezini kapattı - haberler
İŞ-YAŞAMKoronavirüs Nike'a kepenk indirtti
STK'lerden İdlib'deki saldırıya ortak tepki
İŞ-YAŞAMSTK'lerden İdlib'deki saldırıya ortak tepki

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X