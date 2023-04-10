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Haberler İş-Yaşam Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
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Son dakika haberi Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı: yılın ikinci ayında, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,0 seviyesinde gerçekleşti

Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
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TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, şubat ayında Hanehalkı İşgücü Araştırması anket uygulaması, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmazken, bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı %7,8 olarak belirlenmiştir.
İstatistik Kurumu açıklamasında, "Şubat ayı bülteninde yer alan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplanmıştır. Yapılan geçici yöntemsel değişiklik ile ilgili açıklamalar metaveri bölümünde sunulmuştur. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisi göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır" denildi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,7 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE %48,2 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,2 oldu. Bu oran erkeklerde %65,0 iken kadınlarda %31,8 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,6

İşgücü 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,2 iken kadınlarda %36,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK DAHA YÜKSEK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile %19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,4, kadınlarda ise %26,2 olarak tahmin edildi.

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