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        Son dakika haberi Suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı

        İstanbul'un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde Yerel Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen "KUYU-22" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 07:45 Güncelleme: 06.09.2024 - 08:22
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        Suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı
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        İstanbul'da yerel organize suç örgütlerine yönelik 'KUYU-22' operasyonu düzenlendi. 8 ilçede düzenlenen operasyonlarda 13 kurşunlama olayına karıştıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yerel organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. 8 ilçede düzenlenen 'KUYU-22' operasyonunda 13 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        13 AYRI OLAYA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

        Şüphelilerin, Sancaktepe'de 24.04.2024 tarihinde C.M. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 25.02.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik el bombası atılması, Bağcılar'da 17.07.2024 tarihinde T.B. isimli iş yerinin kurşunlanması, Fatih'te 20.07.2024 tarihinde F.O.Y. isimli iş yerinin kurşunlanması, Güngören'de 24.07.2024 tarihinde Güngören İşhanın kurşunlanması, Büyükçekmece'de 25.07.2024 tarihinde araç kurşunlanması, Başakşehir'de 09.08.2024 tarihinde K.R. isimli iş yerinin kurşunlanması, Sarıyer'de 12.08.2024 tarihinde ikâmet ve araç kurşunlanması ve 27.08.2024 tarihinde iş yeri kurşunlanması, Büyükçekmece'de 20.08.2024 tarihinde Z.O. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 23.08.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik ses bombası atılması, son olarak Şişli'de 26.08.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

        8 İLÇEDE OPERASYON

        İstanbul'da aralarında Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli;'nin de bulunduğu 8 ilçede şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 adet savunma tipi el bombası, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik silah,1 adet GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

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