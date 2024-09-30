İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-30" operasyonunda iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen "Kuyu-30" operasyonlarında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, rüşvet, tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüphelinin yakalandığını belirtti.