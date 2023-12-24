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        Haberler Gündem Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan son dakika 'Ekşi Sözlük' kararı: Soruşturma başlattı! - Güncel haberler

        Son dakika haberi Suç unsuru içeren paylaşımlara soruşturma!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde şehitlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:15
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        Suç içeren paylaşımlara soruşturma!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

        Şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı.

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