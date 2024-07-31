Ordu tarafından yapılan açıklamada saldırının Sudan'ın Kızıldeniz eyaletindeki fiili başkent Port Sudan'a yaklaşık 100 km uzaklıktaki Gibet ordu üssünde bir mezuniyet töreninde gerçekleştiği ve beş kişinin öldüğü belirtildi.

İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı, son aylarda ordu mevzilerine yönelik bu tür saldırıların sonuncusu ve Port Sudan'a en yakın olanı.

Ordunun savaştaki rakibi olan paramiliter Hızlı Destek Güçleri bu saldırıların hiçbirinin sorumluluğunu üstlenmedi.

Saldırı, orduya bağlı dışişleri bakanlığının ABD'nin Ağustos ayında İsviçre'de yapılacak görüşmeler için yaptığı daveti şartlı olarak kabul etmesinden bir gün sonra gerçekleşti. RSF, bakanlığın açıklamasına yanıt vererek, kamu hizmetinin büyük bir bölümünü oluşturan İslamcılarla değil, sadece orduyla müzakere edeceğini söyledi.