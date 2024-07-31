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        Haberler Dünya Son dakika: Sudan'daki bir üsse drone saldırısı | Dış Haberler

        Son dakika haberi Sudan'daki bir üsse drone saldırısı

        Sudan'da bir insansız hava aracı, ordu komutanı General Abdel Fattah al-Burhan'ın ziyareti sırasında bir ordu üssünü hedef aldı. 5 kişi hayatını kaybederken, 2 droneun düşürüldüğü duyuruldu. Saldırı, 15 aydır devam eden iç savaşa son verme çabalarına sekte vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 10:33 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:10
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        Sudan'daki bir üsse drone saldırısı
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        Ordu tarafından yapılan açıklamada saldırının Sudan'ın Kızıldeniz eyaletindeki fiili başkent Port Sudan'a yaklaşık 100 km uzaklıktaki Gibet ordu üssünde bir mezuniyet töreninde gerçekleştiği ve beş kişinin öldüğü belirtildi.

        İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı, son aylarda ordu mevzilerine yönelik bu tür saldırıların sonuncusu ve Port Sudan'a en yakın olanı.

        Ordunun savaştaki rakibi olan paramiliter Hızlı Destek Güçleri bu saldırıların hiçbirinin sorumluluğunu üstlenmedi.

        Saldırı, orduya bağlı dışişleri bakanlığının ABD'nin Ağustos ayında İsviçre'de yapılacak görüşmeler için yaptığı daveti şartlı olarak kabul etmesinden bir gün sonra gerçekleşti. RSF, bakanlığın açıklamasına yanıt vererek, kamu hizmetinin büyük bir bölümünü oluşturan İslamcılarla değil, sadece orduyla müzakere edeceğini söyledi.

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