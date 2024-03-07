Son dakika haberi 'Süleler' çökertildi! 9 gözaltı
Mersin'de düzenlenen "Mahzen-4" operasyonunda "Süleler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı
Mersin’de düzenlenen “Mahzen-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten adam öldürme, çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; 5 ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu.