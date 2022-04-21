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Haberler Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabında ilk maçlar yarın yapılac
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Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabında ilk maçlar yarın yapılacak

Sultanlar Ligi Play-off 1-4 Etabı'nda heyecan, yarın oynanacak ilk karşılaşmalarla başlayacak

Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabında ilk maçlar yarın yapılac

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-4'lük etabı, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları-VakıfBank arasında oynanacak.

Maç programı şu şekilde:

TARİH TÜRÜ SAAT MAÇ SALON
Yarın 1. maç 15.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank Burhan Felek Vestel
Yarın 1. maç 20.30 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit Burhan Felek Vestel
25 Nisan Pazartesi 2. maç 15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları VakıfBank
25 Nisan Pazartesi 2. maç 20.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı
27 Nisan Çarşamba 3. maç (Olursa) 15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları VakıfBank
27 Nisan Çarşamba 3. maç (Olursa) 20.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı

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