Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-4'lük etabı, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları-VakıfBank arasında oynanacak.
Maç programı şu şekilde:
|TARİH
|TÜRÜ
|SAAT
|MAÇ
|SALON
|Yarın
|1. maç
|15.00
|Türk Hava Yolları-VakıfBank
|Burhan Felek Vestel
|Yarın
|1. maç
|20.30
|Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit
|Burhan Felek Vestel
|25 Nisan Pazartesi
|2. maç
|15.00
|VakıfBank-Türk Hava Yolları
|VakıfBank
|25 Nisan Pazartesi
|2. maç
|20.30
|Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet
|Eczacıbaşı
|27 Nisan Çarşamba
|3. maç (Olursa)
|15.00
|VakıfBank-Türk Hava Yolları
|VakıfBank
|27 Nisan Çarşamba
|3. maç (Olursa)
|20.30
|Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet
|Eczacıbaşı
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