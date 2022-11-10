Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada haftanın karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şöyle:
11 KASIM CUMA
20.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan
12 KASIM CUMARTESİ
14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler
20.00 Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 KASIM PAZAR
14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek
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