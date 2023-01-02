Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Beşiktaş’ın BAY geçeceği haftada maçların programı ve hakemler şu şekilde:
Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
Galatasaray - Ankaragücü: Zorbay Küçük
Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık
Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek
Kasımpaşa - Alanyaspor: Yasin Kol
Kayserispor - Karagümrük: Suat Arslanboğa
Konyaspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
Gaziantep FK - Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan
ERKAN ÖZDAMAR'A MAÇ YOK
Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan ismi olan Erkan Özdamar'a, Süper Lig'in 17. haftasında görev vermedi.
Öte yanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e de bu hafta maç verilmesi beklenmiyor.
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