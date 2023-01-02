Özdamar ve Türkalp için flaş karar

HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Beşiktaş’ın BAY geçeceği haftada maçların programı ve hakemler şu şekilde:

Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

Galatasaray - Ankaragücü: Zorbay Küçük

Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık

Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek

Kasımpaşa - Alanyaspor: Yasin Kol

Kayserispor - Karagümrük: Suat Arslanboğa

Konyaspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

Gaziantep FK - Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan

ERKAN ÖZDAMAR'A MAÇ YOK

Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan ismi olan Erkan Özdamar'a, Süper Lig'in 17. haftasında görev vermedi.

Öte yanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e de bu hafta maç verilmesi beklenmiyor.