Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig
ABONE OL

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
HABERTURK.COM

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

17.00 Kayserispor - Sivasspor (RHG Enertürk Enerji) ARDA KARDEŞLER

20.00 Galatasaray - Hatayspor (Nef) KADİR SAĞLAM


14 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Antalyaspor - Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya) YAŞAR KEMAL UĞURLU

16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü (Yeni Adana) BURAK ŞEKER

16.00 Konyaspor - Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Trabzonspor - Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ ŞANSALAN


15 OCAK PAZAR:

13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) ALİ PALABIYIK

16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Weghorst'un sözleşmesi feshedildi
FUTBOL Weghorst'un sözleşmesi feshedildi
Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar
FUTBOL Yerden yere vurdular!
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İşte Jesus'un transfer listesi - FB haberler
FUTBOL İşte Jesus'un transfer listesi!
İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif
FUTBOL İtalyanlar duyurdu! Resmi teklif
Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri
FUTBOL Gomis mi, Icardi mi?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydin'dan flaş açıklamalar
FUTBOL "F.Bahçe'ye gitmek istiyorum dedim"
Doğukan Sinik yeniden Fraport TAV Antalyaspor'da
FUTBOL Doğukan Sinik geri döndü
Gençlerbirliği'nin gençleri Fenerbahçe yolunda
FUTBOL Gençler'in gençleri Fenerbahçe yolunda
Ali Koç'tan Jorge Jesus'a hediye!
FUTBOL Ali Koç'tan Jorge Jesus'a hediye!
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi: Lefter Küçükandonyadis
FUTBOL Lefter vefatının 11. yılında anılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.