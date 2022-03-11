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Süper Lig'de 29. hafta başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Süper Lig 29. hafta maçları

Ligde 29. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın ilk maçında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda iki ekip saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

Not: Elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar gerekçesiyle bu hafta oynanması gereken Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta ertelendi.

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