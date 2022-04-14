Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)
1. LİGDE 32. HAFTA OYNANACAK
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)
17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Eyüp)
20.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)
16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Kocaeli)
16.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
17 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)
20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
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