Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın ve cumartesi günü yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
5 Mart Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan
28. HAFTADA HANGİ MAÇLAR VAR?
Yarın:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)
5 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
6 Mart Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
7 Mart Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
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